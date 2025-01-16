Байден: Ізраїль і ХАМАС домовилися про мир та звільнення полонених

Джо Байден, фото: White House

Президент США Джо Байден офіційно підтвердив, що між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС досягнуто угоди про припинення вогню в секторі Гази й повернення полонених.

Про це йдеться у заяві глави Білого дому, поширеній 15 січня.

«Сьогодні, після багатьох місяців інтенсивної дипломатії Сполучених Штатів разом з Єгиптом і Катаром, Ізраїль та ХАМАС досягли угоди про припинення вогню та звільнення заручників», — наголосив Джо Байден.

За його словами, угода припинить бойові дії у Газі, збільшить гуманітарну допомогу мирним палестинцям та возз’єднає заручників із їхніми родинами після понад 15 місяців у полоні.

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Джо Байден зазначив, що домовленості вдалося досягти не лише завдяки надзвичайному тиску, під яким перебував ХАМАС, розвитку ситуації у Лівані та послабленні Ірану, а й завдяки наполегливості американської дипломатії.

«Ми пам’ятаємо про всі сім’ї, чиї близькі були вбиті під час атаки ХАМАС 7 жовтня, а також про багатьох невинних людей, які загинули під час війни, що почалася після цього. Давно настав час покінчити із бойовими діями та розпочати роботу з розбудови миру та безпеки», — наголосив президент США.

Раніше низка американських посадовців заявляли, що досягти угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС за президентства Джо Байдена не зможуть.

Конфлікт між Ізраїлем та Сектором Гази

Як відомо, зранку 7 жовтня 2023 року ХАМАС масовано вдарив ракетами по півдню та центру Ізраїля з Сектора Гази. Бойовики прорвали кордон та зайшли у декілька населених пунктів на півдні Ізраїлю. По території країни було випущено більше 2200 ракет.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаніягу заявив, що країна перебуває «у стані війни».

У відповідь наземні та повітряні сили Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об’єктах ХАМАСу. Зокрема, ізраїльські військові влучили у дві багатоповерхівки в Секторі Гази, де, за їхньою інформацією, перебували палестинські бойовики. Ізраїльська армія ввечері 7 жовтня заявила, що відновила контроль над більшістю південних населених пунктів.

8 жовтня палестинські ЗМІ повідомили, що ізраїльська армія під час бомбардування у центрі Гази ліквідувала лідера ХАМАС Аймана Юніса.

9 жовтня в армії Ізраїлю повідомили, що повернули під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу.

Пізніше міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант віддав наказ про тотальну блокаду Сектору Гази, щоб залишити його без електрики, їжі та палива.