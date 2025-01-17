У Нетаньяху підтвердили досягнення мирної угоди з ХАМАСом: її має затвердити уряд

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, фото: Getty Images

Офіс прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу підтвердив, що переговорні групи Ізраїлю та ХАМАС у Досі підписали угоду про припинення вогню та звільнення заручників.

У заяві офісу Біньяміна Нетаньяху йдеться, що прем'єр-міністр скликав на п'ятницю засідання Кабінету міністрів з питань безпеки, щоб провести голосування щодо угоди, пише The Times of Israel

Однак, за словами прес-секретаря Нетаньяху, повне засідання уряду відбудеться лише в суботу ввечері.

Таким чином угода може набути чинності у понеділок, тобто на день пізніше, ніж було заплановано спочатку. Видання акцентує, що першим трьом заручникам, яких мали звільнити в неділю, доведеться почекати ще один день.

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Зазначається, що після того, як ізраїльська переговорна група зателефонувала Нетаньяху, щоб повідомити про досягнення угоди, влада також проінформувала і родини решти 98 заручників.

«Держава Ізраїль віддана досягненню всіх цілей війни, включаючи повернення всіх наших заручників — як живих, так і мертвих», — наголосили в офісі Нетаньяху.

Конфлікт між Ізраїлем та Сектором Гази

Як відомо, зранку 7 жовтня 2023 року ХАМАС масовано вдарив ракетами по півдню та центру Ізраїля з Сектора Гази. Бойовики прорвали кордон та зайшли у декілька населених пунктів на півдні Ізраїлю. По території країни було випущено більше 2200 ракет.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаніягу заявив, що країна перебуває «у стані війни».

У відповідь наземні та повітряні сили Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об’єктах ХАМАСу. Зокрема, ізраїльські військові влучили у дві багатоповерхівки в Секторі Гази, де, за їхньою інформацією, перебували палестинські бойовики. Ізраїльська армія ввечері 7 жовтня заявила, що відновила контроль над більшістю південних населених пунктів.

8 жовтня палестинські ЗМІ повідомили, що ізраїльська армія під час бомбардування у центрі Гази ліквідувала лідера ХАМАС Аймана Юніса.

9 жовтня в армії Ізраїлю повідомили, що повернули під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу.

Пізніше міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант віддав наказ про тотальну блокаду Сектору Гази, щоб залишити його без електрики, їжі та палива.