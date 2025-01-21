Тимошенко заявила, що за три роки війни в Україні прийняли сотні законів проти національних інтересів

Лідерка партії "Батьківщина", народна депутатка Юлія Тимошенко, фото пресслужби політикині

Народна депутатка України Юлія Тимошенко (партія «Батьківщина) заявила, що за три роки повномасштабної війни українська влада ухвалила та впровадила сотні законів та інших нормативних актів, які суперечать національним інтересам країни.

Про це Юлія Тимошенко заявила у своєму відеозверненні, опублікованому на Youtube-каналі політикині.

Юлія Тимошенко заявила, що команда «Батьківщини» в парламенті всіма законними способами «намагалася завадити монобільшості та їхнім сателітам ухвалити антиконституційні закони, які посягають на суверенітет України.

— Зрештою, ці злочинні рішення були протягнуті. Ми не збираємося зупинятися і будемо їх оскаржувати в Конституційному суді, в правоохоронних органах. Ми залучимо широку громадськість і привернемо увагу українців до тих злочинів, які щодня здійснює чинна влада щодо власного народу. За три роки війни владою ухвалені і підписані сотні законів, постанов, указів. Значна їх частина далеко не про війну і не для перемоги», – констатує Юлія Тимошенко.

За її словами, уряд України спільно з міжнародними організаціями втілюють стратегію з перетворення України на «сировинний придаток Європи». Вона пояснює, що ні влада країни, ні міжнародні партнери не зацікавлені у розвитку й розбудові України, їхня мета – отримати якомога більший прибуток від сировини, яку можна забрати за безцінь або коштом чергового кредиту.

— Я підтримую широку міжнародну співпрацю на взаємовигідних умовах. Нікому не дозволено, використовуючи війну, розбирати Україну на органи. Не дозволено це, в тому числі, і нашим західним друзям. Україна нікому не обіцяла здатися в полон або повністю продатися за міжнародні кредити», – сказала Юлія Тимошенко.

Вона заявила про згубні наслідки для України від ухвалених керованою монобільшістю під тиском міжнародних лобістів законів про розпродаж землі, надр, корисних копалин і стратегічно важливих родовищ. Юлія Тимошенко також нагадала, що разом з командою оскаржуватиме в КСУ антиконституційні закони, які позбавляють Україну суверенітету, а український народ – природних багатств, ресурсів і права визначати власне майбутнє.

Лише об’єднання всіх патріотичних сил, на її думку, стане запорукою відновлення Україною своєї сили, вважає Юлія Тимошенко. Серед першочергових задач лідерка «Батьківщини» назвала скасування всіх антиконституційних законів і злочинних рішень, а також притягнення до відповідальності всіх винних у цьому. Крім того, вона вважає важливим формування оновлених демократичних правил життя в рамках нового Суспільного договору і Конституції.

Раніше Юлія Тимошенко заявила, що через новий закон про мобілізацію «тягають» 18-річних.