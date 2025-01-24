Китай підтримує наміри Трампа завершити «українську кризу» через переговори

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін. Архівне фото: Getty Images

Китай підтримує наміри адміністрації Дональда Трампа вирішити «українську кризу» шляхом переговорів. Там вважають діалог єдиним шляхом для припинення конфлікту.

Про це на брифінгу сказала речниця МЗС КНР Мао Нін, коментуючи заяву Трампа про очікування на участь Пекіна у припиненні російської війни проти України, пише Укрінформу.

«Ми раді бачити, що всі сторони відіграють конструктивну роль і створюють умови для деескалації та політичного врегулювання «української кризи» (у Китаї так називають війну РФ проти України — ред.)», — сказала вона.

За її словами, Китай готовий до діалогу з іншими країнами, щоб домогтися мирного врегулювання конфлікту, і надалі сприятиме переговорам.

«Китай продовжить сприяти мирним переговорам і готовий підтримувати зв’язок із цього питання з іншими сторонами», — зазначила вона, при цьому не згадуючи Сполучені Штати.

Водночас Мао не підтвердила та не спростувала слова Трампа, сказані під час його звернення на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, про те, що він обговорював це питання з головою КНР Сі Цзіньпіном у телефонній розмові 17 січня.

«Стосовно «кризи в Україні», Китай залишатиметься відданим сприянню переговорам про мир», — заявила Мао Нін.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про намір зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним, щоб обговорити можливість завершення війни в Україні. Пізніше у Москві заявили, що російський президент Володимир Путін готовий до контакту з президентом США.