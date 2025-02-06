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Зеленський заявив, що Путін боїться обговорювати з ним припинення війни

Володимир Зеленський, фото: Getty ImagesВолодимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним, однак останній боїться розмовляти про припинення війни.

Про це Зеленський сказав на спільному брифінгу з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

«Безумовно, Сполучені Штати Америки, Президент Трамп і країни Європейського Союзу вважають, що дипломатія неможлива без Росії, без Путіна, і тому я сказав: я готовий. Якщо у нас буде розуміння, чим закінчиться ця війна, ми готові до дипломатії. Я тут не маю ніяких з цим проблем. [...] Але проблема, мені здається, що Путін боїться зі мною, у принципі розмовляти про закінчення війни. Я не знаю чому? Начеб-то доросла людина – боїться з іншою людиною залишитися на одинці без своєї «свори», –  висловився Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський також підкреслив важливість спільного розуміння серед партнерів.

«Але тим не менше ми будемо працювати, щоб це було спільне розуміння і бачення. Навіть якщо Росії щось не подобається, нам потрібне спільне бачення серед партнерів. А потім ми готові до дипломатії», – зазначив президент.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський вважає, що вибори в Україні дуже важливі, але їх можна буде провести лише після закінчення гарячої фази війни та скасування воєнного стану.

Як він заявив в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану, викликом для проведення голосування — є «людський чинник». Адже не зрозуміло, як голосуватимуть люди, що знаходиться за кордоном та на окупованих територіях, а також військові, які на позиціях. Тому неможливо провести вибори до завершення гарячої фази війни та скасування воєнного стану.

Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що президент РФ Володимир Путін намагатиметься втягнути Білорусь у війну.

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