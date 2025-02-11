Трамп призупинив дію антикорупційного закону, що забороняв підкуп іноземних чиновників

Дональд Трамп, фото: gettyimages

Президент США Дональд Трамп підписав наказ Міністерству юстиції тимчасово не застосовувати закон, який забороняє американським компаніям давати хабарі іноземним урядовцям для отримання або збереження бізнесу.

Як повідомляють Reuters і CNBC, цей закон діє майже 50 років. Дональд Трамп вважає, що він «звучить добре, але шкодить країні».

«Це означає, що коли американець переїжджає в іншу країну і починає там вести бізнес легально, законно чи іншим чином, це майже гарантоване розслідування, звинувачення, і ніхто не хоче вести бізнес з американцями через це», — додав він.

У Білому домі пояснили, що закон поставив американський бізнес у невигідне становище порівняно з іноземними конкурентами. Його призупинення дозволить «оптимізувати» правила відповідно до економічних інтересів США.

Цей закон був ухвалений у 1977 році та зробив США лідером у боротьбі з корупцією. Він забороняв американцям і деяким іноземним компаніям пропонувати або надавати хабарі чиновникам інших держав.

В Transparency International заявили, що закон ефективно стримував корупцію. Наприклад, минулого року американський оборонний підрядник RTX погодився виплатити 950 мільйонів доларів за звинувачення у підкупі катарського чиновника для продажу зброї та махінаціях із контрактами Пентагону.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю, поклавши початок торгівельній війні, яка може підірвати глобальне зростання і відновити інфляцію.

Згодом у Білому домі зазначили, що Мексика «серйозно» ставиться до указу президента США Дональда Трампа про додаткові тарифи, але Канада «неправильно його зрозуміла».