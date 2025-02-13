Росія почала формувати переговорну групу зі США після розмови Трампа з Путіним

Дональд Трамп і Володимир Путін, Фінляндія, 16 липня 2018 року, фото: AP/ ablo Martinez Monsivais

У Росії заявили, що вже почати формувати переговорну групу зі США після розмови президента Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на заяви прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова на брифінгу 13 лютого, пише «Українська правда».

«Безумовно, розпочато з формування переговорної групи. Як президент ухвалить відповідне рішення, ми вас проінформуємо», — каже Дмитро Пєсков.

Він не став розповідати, за чиєю ініціативою відбулася розмова Володимира Путіна і Дональда Трампа і чи була вона першою з моменту інавгурації президента США.

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Також Дмитро Пєсков зазначив, що поки немає конкретних домовленостей про можливий візит у Росію американських переговірників, але Володимир Путін і Дональд Трамп домовилися продовжити контакти і між собою на рівні помічників.

«Багато тем на порядку денному, які коротко було окреслено вчора під час телефонної розмови, але поки що про якісь строки також говорити неможливо, тому що робота тільки цими днями буде починатися», — сказав Дмитро Пєсков.

Крім цього, він підкреслив, що в Кремлі вважають розмову президента РФ та президента США дуже важливою.

«Попередня адміністрація США дотримувалася точки зору про те, що потрібно робити все, щоб війна тривала. Нинішня адміністрація, наскільки ми розуміємо, дотримується точки зору, що потрібно робити все, щоб війну зупинити, і щоб восторжествував мир. Нам набагато більше імпонує позиція нинішньої адміністрації. Ми відкриті для діалогу», — каже прессекретар.

Нагадаємо, 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення.