Зеленський про розмову з Трампом: Україна не прийме жодних переговорів без своєї участі

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: AP

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає жодних двосторонніх мирних переговорів щодо війни без своєї участі. Він також наголосив, що за столом перемовин мають бути й європейські партнери.

Про це він сказав журналістам, коментуючи розмову з президентом США Дональдом Трампом, пише Суспільне.

«Я це дуже чітко артикулюю нашим партнерам. Будь-які двосторонні перемовини про Україну, я не про інші теми, тут вони вільні, будь-які двосторонні перемовини про Україну без нас ми, не будемо приймати», — сказав він.

Говорячи про свою розмову з Трампом, Зеленський сказав, що це була конструктивна майже годинна розмова. Під час бесіди Трамп висловив думку, що Путін начебто хоче миру та закінчення війни.

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«І він сказав: «Я знаю, що і ти хочеш». Я йому сказав, що ви розмовляєте з Путіном як з лідером держави Росії, а я розмовляю з вами і думаю про нього як про ворога. І мені здається, що я в більшій реальності знаходжусь, я сказав, і тому я не довіряю», — розповів Володимир Зеленський.

Президент України сказав Трампу, що хоче змусити Путіна закінчити війну справедливо для України, але не вірить, що це можна зробити легко.

«І тому я і сказав, що гарантії безпеки для нас, безумовно, це пріоритет. І гарантій без вас ми не бачимо, які вони, давайте говорити», — сказав він.

За його словами, Трампа хотів би поговорити одночасно з двома президентами.

«Тобто в розмові він не сказав, що Путін і Росія була пріоритетом, і сьогодні ми довіряємо цим словам. І тому я не сприймаю цей дзвінок, що це був пріоритет, щоб він спочатку говорив з Росією, хоча дійсно це не дуже приємно у будь-якому випадку, тому що ви знаєте, як українське суспільство, як всі ми, і європейці так реагують, що передусім Україна, і нічого не може бути про Україну без України», — розповів президент.

Він підкреслив, що європейські країни повинні бути присутніми на переговорах. За його словами, сьогодні 80% ціни війни — це Україна і Європа, 20% — це сьогодні внесок США.

«Ми не можемо сказати, що Європа не підтримує. Європа дуже сильно підтримує. Америка, безумовно, найголовніший донор, якщо порівняти з будь-якою державою в світі, вони більше всього нам дали, ми за це вдячні, але не можна порівнювати Америку з Європою, це буде не дуже чесно, це два наших союзники, Європа вкладається дуже сильно, вони нам дуже допомогли. І продовжують, важливо», — сказав президент.

За його словами, європейські партнери стурбовані відсутністю чітких сигналів від США щодо їхньої участі в мирному процесі.

«Тобто всі розуміють, що Америка, Україна і Росія — такий формат може бути перемовин. А де Європа? Я також дуже зацікавлений, щоб була Європа. Ми сьогодні не можемо прогнозувати, як то буде, але ми повинні бути з вами міцними», — розповів він.

Наразі дата можливої зустрічі Зеленського з Трампом ще не узгоджена.

«Якщо дзвінки — це дзвінки, я все розумію, але зустрічі для нас пріоритет. Україна, Америка, і тільки після таких зустрічей, після напрацювання плану як зупинити Путіна, я вважаю, справедливо тоді вже говорити з росіянами», — зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Зокрема, вони обговорили Україну та Близький схід, погодились, що війну потрібно зупинити. Згодом Дональд Трамп говорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією.