Депутат Миколаївської міськради та військовий Танасов назвав політичним тиском санкції проти Порошенка

Сергій Танасов та Петро Порошенко, фото з соцмереж Сергія Танасова

Депутат Миколаївської міськради, військовий Сергій Танасов висловив свою позицію щодо санкцій проти п’ятого президента України Петра Порошенка, назвавши їх політичним тиском.

Про це він написав у своїх соцмережах.

«Петро Порошенко — це людина, яка зміцнила армію, дипломатію та економіку в найважчі часи. Сьогоднішні рішення РНБО — це не про безпеку держави, а про політичний тиск. Ворог — зовні, а не серед тих, хто боровся за сильну Україну! Підтримую Порошенка!», — зазначив депутат.

Санкції РНБО

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції Ради національної безпеки і оборони проти кількох українських бізнесменів та депутатів.

Як стало відомо з указу президента, серед них — лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко, мільярдер Ігор Коломойський, колишній лідер «Опозиційної платформи — За життя» Віктор Медведчук, ексдепутат Костянтина Жеваго, фігурант у справі колишнього голови Верховного Суду Всеволод Князєв, а також український мільярдер та співзасновник «ПриватБанку» Геннадій Боголюбов, який залишив Україну.

Санкції передбачають позбавлення державних нагород, блокування активів, обмеження торгівельних операцій, заборону на набуття у власність земельних ділянок тощо.

Своєю чергою, Петро Порошенко вже відреагував на рішення про санкції, назвавши їх «антиконституційними» та «політично мотивованими». Він також заявив, що до цього нібито причетні президент Володимир Зеленський, Кабінет Міністрів та члени Ради національної безпеки і оборони.

Також слід зазначити, що депутати фракції «Європейська Солідарність» 13 лютого заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи зупинити політичні репресії.

Народна депутатка Ірина Геращенко заявила, що після запитання про санкції проти Петра Порошенка голова Верховної Ради Руслан Стефанчук нібито залишив залу. Вона також наголосила, що в Україні «знищують парламентаризм».