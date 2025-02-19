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«Хтось хоче привласнити собі перемогу», – Кім висловився після заяв політиків США про легітимність Зеленського та вибори

Володимир Зеленський та Віталій Кім у Миколаєві у 2022 році. Фото: пресслужба Офісу президента УкраїниВолодимир Зеленський та Віталій Кім у Миколаєві у 2022 році. Фото: пресслужба Офісу президента України

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім відреагував на заяви американських політиків щодо легітимності президента Володимира Зеленського та можливості проведення виборів в Україні.

За його словами, «дехто хоче привласнити собі перемогу».

«Я вважаю, що дехто хоче привласнити собі перемогу…Тому всі ці розмови про вибори. Але реальність така, що ми завжди обʼєднуємось проти і дуже не любимо коли нам кажуть, що робити… Ми самі вибрали нашого Президента і самі будемо вирішувати як жити далі», – написав він.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп розкритикував Президента України Володимира Зеленського, назвавши його «диктатором без виборів». За його словами, Володимир Зеленський визнає, що половина грошей, яку надіслали США «зникли».

Своєю чергою, віцепрезидент США Джей Ді Венс також розкритикував президента України Володимира Зеленського за публічні висловлювання на адресу Дональда Трампа.

Як заявив Венс, «публічне оббріхування» Трампа лише погіршить ситуацію, а спроби змінити його думку через ЗМІ не спрацюють. Ця заява прозвучала через кілька годин після того, як Зеленський звинуватив Трампа в тому, що той живе в «дезінформаційному просторі», створеному Росією.

Крім того, радник з національної безпеки Трампа Майк Волц заявив, що відносини між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським погіршуються. За його словами, відносини «перебувають у стані розчарування і явно рухаються в неправильному напрямку».

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