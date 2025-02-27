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США звільнятимуть трансгендерів зі служби у війську

США звільнятимуть з армії трансгендерних військових, фото: slovoidilo.uaСША звільнятимуть з армії трансгендерних військових, фото: slovoidilo.ua

Протягом наступних 30 днів у США переглянуть можливість звільнення військовослужбовців із гендерною дисфорією, хоча у деяких випадках можливі винятки.

Як повідомляє CBS, відповідний меморандум ухвалив Пентагон.

Згідно з документом, рішення про звільнення стосуватиметься військових, які мають діагноз гендерної дисфорії або демонструють її симптоми.

Зазначається, щоб залишитися на службі, військові повинні довести, що ніколи не намагалися змінити стать. Також вони мають продемонструвати «стабільність статі» протягом трьох років без значущих психологічних розладів або порушень у соціальному житті та професійній діяльності.

Слід зазначити, що у 2016 році в США дозволили трансгендерам відкрито служити в армії, а з 2017 року планували приймати їх до лав новобранців. Однак адміністрація Дональда Трампа спочатку відклала, а згодом скасувала ці зміни. У квітні 2019 року після судових процесів обмеження на службу трансгендерів набули чинності.

Наступний президент Джо Байден скасував ці обмеження у 2021 році. Проте після повернення у Білий дім у січні 2025 року Дональд Трамп знову підписав указ, який забороняє військовим «виражати фальшиву гендерну ідентичність».

«Вираження фальшивої «гендерної ідентичності», що відрізняється від статі людини, не може відповідати суворим стандартам, необхідним для проходження військової служби», — пише CBS цитуючи Дональда Трампа.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп підписав наказ Міністерству юстиції тимчасово не застосовувати закон, який забороняє американським компаніям давати хабарі іноземним урядовцям для отримання або збереження бізнесу.

Також він планує замінити чинну візову програму для інвесторів «EB-5» на нову так звану «золоту карту», яка коштуватиме 5 мільйонів доларів та відкриватиме шлях до громадянства.

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