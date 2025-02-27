Чоловіки, які перевозять гуманітарні вантажі, виїжджатимуть за кордон на загальних підставах

Кабмін змінив правила перетину кордону для окремих категорій громадян, фото: Держприкордонслужба

Кабінет Міністрів України вніс зміни до правил перетину державного кордону для чоловіків від 18 до 60 років, які перевозять медичні вантажі та гуманітарну допомогу.

Як повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України, відтепер під час дії воєнного стану такі особи зможуть виїжджати з країни на загальних підставах.

Раніше їхній виїзд погоджували Міністерство розвитку громад та територій України або військові адміністрації, проте ця норма більше не діє.

Нагадаємо, що раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволяє направляти підрозділи Збройних сил України до інших держав під час воєнного стану.

Також слід зазначити, що протягом 2024 року 443 тисяч громадян України залишили країну і не повернулися. Це втричі більше, ніж у 2023 році, коли цей показник складав 134 тисячі.