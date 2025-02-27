  • четвер

    27 лютого, 2025

  • 4.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 27 лютого , 2025 четвер

  • Миколаїв • 4.1° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Чоловіки, які перевозять гуманітарні вантажі, виїжджатимуть за кордон на загальних підставах

Кабмін змінив правила перетину кордону для окремих категорій громадян, фото: ДержприкордонслужбаКабмін змінив правила перетину кордону для окремих категорій громадян, фото: Держприкордонслужба

Кабінет Міністрів України вніс зміни до правил перетину державного кордону для чоловіків від 18 до 60 років, які перевозять медичні вантажі та гуманітарну допомогу.

Як повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України, відтепер під час дії воєнного стану такі особи зможуть виїжджати з країни на загальних підставах.

Раніше їхній виїзд погоджували Міністерство розвитку громад та територій України або військові адміністрації, проте ця норма більше не діє.

Нагадаємо, що раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволяє направляти підрозділи Збройних сил України до інших держав під час воєнного стану.

Також слід зазначити, що протягом 2024 року 443 тисяч громадян України залишили країну і не повернулися. Це втричі більше, ніж у 2023 році, коли цей показник складав 134 тисячі.

Реклама

Читайте також:

новини

«Ми, депутати, заявляємо про цілковиту підтримку Зеленського», — міськрада Миколаєва

Аліна Квітко
новини

Депутати міськради знову провалили голосування за збільшення статутного капіталу КП «Миколаївські парки» на ₴42,7 млн

Аліна Квітко
новини

«Це дезінформація»: Миколаївські синоптики спростували прогнози про «брудну хмару», яка насувається на Україну

Аліна Квітко
новини

Миколаївська міськрада слідом за облрадою розгляне на сесії звернення на підтримку Зеленського

Аліна Квітко
новини

Патрульні затримали адвоката у Миколаєві з підозрою на сп’яніння, але медогляд це спростував: тоді його відвезли у ТЦК

Світлана Іванченко

Депутати Миколаївської міськради не підтримали мораторій на трирічну обрізку дерев

«Це дезінформація»: Миколаївські синоптики спростували прогнози про «брудну хмару», яка насувається на Україну

2 години тому

Українсько-данський молодіжний дім у Миколаєві: як новий простір об’єднує молодь

Головне сьогодні