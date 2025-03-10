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FT: Україна спробує переконати США відновити військову підтримку на переговорах у Саудівській Аравії

Україна хоче переконати США відновити військову підтримку, фото: Getty imagesУкраїна хоче переконати США відновити військову підтримку, фото: Getty images

На переговорах у Саудівській Аравії Україна намагатиметься переконати США відновити розвідувальну та військову підтримку, а також довести, що президент Володимир Зеленський прагне якнайшвидшого завершення війни з Росією.

За даними джерел The Financial Times, Київ планує запропонувати часткове припинення вогню, яке може включати обмеження далекобійних ударів по території Росії та бойових дій у Чорному морі.

Таким чином Україна розраховує, що прогрес у переговорах спонукатиме Вашингтон скасувати рішення про заморожування обміну розвідданими та постачання зброї.

Один із українських посадовців зазначив, що у короткостроковій перспективі Київ зосередиться на налагодженні відносин зі США.

Водночас двоє європейських чиновників заявили, що Україна розглядає переговори про припинення вогню як «послугу за послугу» в обмін на відновлення американської військової допомоги.

Речник Держдепу США повідомив, що державний секретар Марко Рубіо перебуватиме у місті Джидда з понеділка по середу на переговорах, метою яких є «просування ініціатив президента щодо припинення російсько-української війни».

Слід також зазначити, що президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон близький до відновлення обміну розвідувальною інформацією з Україною. Він також висловив сподівання на позитивні результати майбутніх переговорів між делегаціями США та України в Саудівській Аравії.

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