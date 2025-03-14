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Марк Карні офіційно став новим прем'єром Канади

Марк Карні. Фото: CBC NewsМарк Карні. Фото: CBC News

У п’ятницю, 14 березня, Марк Карні офіційно став новим прем’єр-міністром Канади, замінивши на цій посаді Джастіна Трюдо.

Про це повідомляється на офіційній сторінці прем'єр-міністра Канади у мережі Х.

За інформацією CBC News, церемонія інавгурації нового прем'єр-міністра відбулася в Рідо Холі, офіційній резиденції кожного генерал-губернатора Канади з 1867 року.

Зазначається, що Марк Карні — відомий економіст і колишній голова Банку Англії, який має великий досвід у фінансовій сфері. Його призначення відбулося після того, як Трюдо оголосив про свою відставку.

Раніше повідомлялось, що у Канаді стало вірусним фото прем’єр-міністра Джастіна Трюдо, зроблене після його зустрічі з його наступником Марком Карні. Під час зустрічі обговорювався процес передачі влади.

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