«Він нещасний лідер команди, яка рухає націю до диктатури», — Порошенко розкритикував Зеленського

Петро Порошенко і Володимир Зеленський під час передвиборчих дебатів, 19 квітня 2019 року. Фото: Getty Images

П’ятий президент України Петро Порошенко Петро Порошенко заявив, що команда президента Володимира Зеленський веде Україну до диктатури.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню BILD.

«Він нещасний лідер команди, яка рухає націю до диктатури. Але Україна — не Росія, і ми не дозволимо диктатурі виникнути в Україні. Це велика різниця», — заявив Петро Порошенко.

Він назвав санкції проти себе та своєї партії, введених місяць тому РНБО, «атакою на свободу та демократію».

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«Це також замах на наше європейське майбутнє, тому що верховенство права, яке зараз брутально порушується, є вирішальним для нашої євроінтеграції», — каже експрезидент.

Однак, він не зміг дати відповіді на запитання, чому він під санкціями: «Я єдиний політичний лідер, єдиний опозиційний лідер, яки підпав під санкції без будь-яких пояснень. Те, що тут відбувається, неконституційно, незаконно, немає судового рішення. Це просто дуже тупе, незаконне, злочинне порушення закону».

Нагадаємо, що окрім Петра Порошенка, санкції також запроваджені щодо Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Віктора Медведчука та Геннадія Боголюбова. Санкції передбачають замороження активів та інші обмеження.

Петро Порошенко відреагував на рішення про санкції, назвавши їх «антиконституційними» та «політично мотивованими». Він також заявив, що до цього нібито причетні президент Володимир Зеленський, Кабінет Міністрів та члени Ради національної безпеки і оборони.

Пізніше стало відомо, що підставою для санкцій проти лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка стала кримінальна справа про державну зраду, а також інші звинувачення, пов’язані з його політичною та бізнесовою діяльністю.