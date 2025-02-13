  • четвер

    13 лютого, 2025

  • Ясне небо

    Миколаїв

  • 13 лютого , 2025 четвер

  • Миколаїв • Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Порошенко потрапив під санкції РНБО через зв’язки з урядом Януковича та вугільну справу

Петро Порошенко, фото: FacebookПетро Порошенко, фото: Facebook

Підставою для санкцій проти лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка стала кримінальна справа про державну зраду, а також інші звинувачення, пов’язані з його політичною та бізнесовою діяльністю.

Як пише hromadske з посиланням на власні джерела, санкції проти Петра Порошенка ввели на подання Кабінету Міністрів України. Підставами для цього стали:

  • Закупівля вугілля з тимчасово окупованих територій у змові з Віктором Медведчуком і керівництвом РФ, що розслідується у справі про держзраду;
  • Участь у створенні «Партії регіонів» та роботу в уряді Віктора Януковича, зокрема підготовку Харківських угод, які продовжили базування Чорноморського флоту РФ у Криму;
  • Бізнес-зв’язки з Росією, зокрема діяльність фабрики «Рошен» у Липецьку та володіння «Севморзаводом» у Криму після окупації.

Нагадаємо, що окрім нього, обмеження також запроваджені щодо Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Віктора Медведчука та Геннадія Боголюбова. Санкції передбачають замороження активів та інші обмеження.

Петро Порошенко вже відреагував на рішення про санкції, назвавши їх «антиконституційними» та «політично мотивованими». Він також заявив, що до цього нібито причетні президент Володимир Зеленський, Кабінет Міністрів та члени Ради національної безпеки і оборони.

Також слід зазначити, що депутати фракції «Європейська Солідарність» 13 лютого заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи зупинити політичні репресії.

Народна депутатка Ірина Геращенко заявила, що після запитання про санкції проти Петра Порошенка голова Верховної Ради Руслан Стефанчук нібито залишив залу. Вона також наголосила, що в Україні «знищують парламентаризм».

Останні новини про: Петро Порошенко

Сина Порошенка обвинувачують в ухиленні від військової служби: адвокат заявляє, що його зняли з обліку
«Це не стало для мене новиною»: Порошенко підтвердив введення санкцій РНБО проти нього
Депутати «Європейської Солідарності» заблокували трибуну у Раді на фоні санкцій проти Порошенка
Реклама

Читайте також:

новини

Депутати облради прийняли з держвласності сім профтехучилищ у Миколаєві, але рішення підтримали не усі

Юлія Бойченко
новини

Ще двоє депутатів Миколаївської облради склали мандат

Юлія Бойченко
новини

Депутата Миколаївської облради призначили директором ландшафтного парку «Гранітно-степове Побужжя»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Водоканал оновить мережу водопроводу у Миколаєві за ₴15 млн від Данії

Юлія Бойченко
новини

30 автобусів «Миколаївпастранс» обладнали безготівковою оплатою

Даріна Мельничук

Останні новини про: Петро Порошенко

Депутати «Європейської Солідарності» заблокували трибуну у Раді на фоні санкцій проти Порошенка
«Це не стало для мене новиною»: Порошенко підтвердив введення санкцій РНБО проти нього
Сина Порошенка обвинувачують в ухиленні від військової служби: адвокат заявляє, що його зняли з обліку

Будівлю першої трамвайної підстанції у Миколаєві виставили на продаж

Кім хоче цього року відремонтувати дорогу з Нового Бугу в Веселинове

1 година тому

У колцентрі «1588» автоматично закриватимуть скарги миколаївців, що «висять» більше року

Головне сьогодні