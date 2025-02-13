Порошенко потрапив під санкції РНБО через зв’язки з урядом Януковича та вугільну справу

Петро Порошенко, фото: Facebook

Підставою для санкцій проти лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка стала кримінальна справа про державну зраду, а також інші звинувачення, пов’язані з його політичною та бізнесовою діяльністю.

Як пише hromadske з посиланням на власні джерела, санкції проти Петра Порошенка ввели на подання Кабінету Міністрів України. Підставами для цього стали:

Закупівля вугілля з тимчасово окупованих територій у змові з Віктором Медведчуком і керівництвом РФ, що розслідується у справі про держзраду;

Участь у створенні «Партії регіонів» та роботу в уряді Віктора Януковича, зокрема підготовку Харківських угод, які продовжили базування Чорноморського флоту РФ у Криму;

Бізнес-зв’язки з Росією, зокрема діяльність фабрики «Рошен» у Липецьку та володіння «Севморзаводом» у Криму після окупації.

Нагадаємо, що окрім нього, обмеження також запроваджені щодо Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Віктора Медведчука та Геннадія Боголюбова. Санкції передбачають замороження активів та інші обмеження.

Петро Порошенко вже відреагував на рішення про санкції, назвавши їх «антиконституційними» та «політично мотивованими». Він також заявив, що до цього нібито причетні президент Володимир Зеленський, Кабінет Міністрів та члени Ради національної безпеки і оборони.

Також слід зазначити, що депутати фракції «Європейська Солідарність» 13 лютого заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи зупинити політичні репресії.

Народна депутатка Ірина Геращенко заявила, що після запитання про санкції проти Петра Порошенка голова Верховної Ради Руслан Стефанчук нібито залишив залу. Вона також наголосила, що в Україні «знищують парламентаризм».