  • понеділок

    31 березня, 2025

  • 11.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 31 березня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 11.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Офісі президента спростували чутки про підготовку виборів у липні, — BBC

В Офісі президента спростували чутки про підготовку виборів у липні, фото: Офіс президентаВ Офісі президента спростували чутки про підготовку виборів у липні, фото: Офіс президента

В Офісі президента України не проводили нарад щодо організації виборів у липні, про що раніше повідомляло видання Economist.

Як пише «BBC Україна» з посиланням на джерела в уряді та ОП, команда президента не отримувала жодних доручень щодо підготовки виборів.

За словами співрозмовника з уряду, наразі говорити про вибори некоректно, адже головний пріоритет для країни — досягнення миру.

Раніше Economist із посиланням на неназваного посадовця в українському уряді писав, що президент Володимир Зеленський нібито може раптово оголосити вибори на липень, аби застати конкурентів зненацька.

За інформацією видання, минулого тижня Володимир Зеленський нібито обговорював із командою можливість голосування після припинення вогню, яке, як очікують у США, може настати до Великодня 20 квітня.

Також Economist припустив, що перші офіційні заяви про вибори можуть з’явитися напередодні Великодня або 5 травня — коли Верховна Рада має ухвалити рішення про продовження воєнного стану.

Раніше голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко наголошував, що для проведення виборів після війни потрібно більше часу, ніж передбачено чинним законодавством.

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни обстріляли Херсонщину: поранено 11 людей, пошкоджені будинки та сільгосппідприємство
У ЦВК заявили, що для виборів після війни знадобиться щонайменше пів року
Кабмін виділив понад ₴5 млрд на дороги у фронтових та прифронтових регіонах, — Шмигаль
Реклама

Читайте також:

новини

У міськздоровʼя Миколаєва кажуть, що запустять в роботу протезно-ортезну майстерню за пів року

Аліна Квітко
новини

Підлітку на Первомайщині росіяни платили за підпал трансформаторів обленерго: суд покарав його умовно

Аліса Мелік-Адамян
новини

Підрядник виконав вже 67% робіт з відбудови гімназії у центрі Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

У Посад-Покровському планують капітально відремонтувати вулиці за понад ₴589 млн

Аліна Квітко
новини

Суд дав 12 років миколаївцю, який зливав дані про військові катери: так він хотів «приблизити перемогу Росії»

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Війна в Україні

Кабмін виділив понад ₴5 млрд на дороги у фронтових та прифронтових регіонах, — Шмигаль
У ЦВК заявили, що для виборів після війни знадобиться щонайменше пів року
Росіяни обстріляли Херсонщину: поранено 11 людей, пошкоджені будинки та сільгосппідприємство

У міськздоровʼя Миколаєва кажуть, що запустять в роботу протезно-ортезну майстерню за пів року

Миколаївські спортсмени стали призерами чемпіонату України зі стрибків у воду

«Для них це втрачений час». Коли учні миколаївської гімназії повернуться за парти відбудованого корпусу?

Головне сьогодні