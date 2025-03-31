В Офісі президента спростували чутки про підготовку виборів у липні, — BBC

В Офісі президента спростували чутки про підготовку виборів у липні, фото: Офіс президента

В Офісі президента України не проводили нарад щодо організації виборів у липні, про що раніше повідомляло видання Economist.

Як пише «BBC Україна» з посиланням на джерела в уряді та ОП, команда президента не отримувала жодних доручень щодо підготовки виборів.

За словами співрозмовника з уряду, наразі говорити про вибори некоректно, адже головний пріоритет для країни — досягнення миру.

Раніше Economist із посиланням на неназваного посадовця в українському уряді писав, що президент Володимир Зеленський нібито може раптово оголосити вибори на липень, аби застати конкурентів зненацька.

За інформацією видання, минулого тижня Володимир Зеленський нібито обговорював із командою можливість голосування після припинення вогню, яке, як очікують у США, може настати до Великодня 20 квітня.

Також Economist припустив, що перші офіційні заяви про вибори можуть з’явитися напередодні Великодня або 5 травня — коли Верховна Рада має ухвалити рішення про продовження воєнного стану.

Раніше голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко наголошував, що для проведення виборів після війни потрібно більше часу, ніж передбачено чинним законодавством.