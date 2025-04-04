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Усе одно, що говорити з балістичними ракетами, — Зеленський про переговори з РФ

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президентаВолодимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що готовий до будь-якого формату переговорів із росіянами, але поки що це все одно що «говорити з ракетами». 

Про це він сказав у пʼятницю, 4 квітня, під час пресконференції, яку транслювало «Суспільне».

Володимир Зеленський, повторив, що «не боїться жодного формату перемовин із росіянами» — як із посередниками, так і без посередників. Також він зазначив, що переговори мають бути предметними.

«Як говорити безпосередньо з балістичними ракетами і терористами? Який сенс говорити? Насамперед — безумовне припинення вогню… Після цього ми можемо говорити в будь-якому форматі, але для цього треба, щоб рускіє не були вбивцями, а були готові до дипломатії. Поки що вони просто чорти», — сказав президент і нагадав, що ввечері в п’ятницю окупанти вдарили балістичною ракетою по житловій забудові в Кривому Розі.

Нагадаємо, ввечері 4 квітня, російські війська атакували центр житлового мікрорайону балістикою у Кривому Розі. Внаслідок обстрілу 16 загиблих, серед них — шестеро дітей.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Володимир Путін «боїться прямо сказати» Президенту США Дональду Трампу, що Росія хоче продовжувати війну. За його словами, саме тому у Москві обставляють ідею тиші такими передумовами, щоб «взагалі нічого не вийшло або щоб не виходило якнайдовше».

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