У Кривому Розі люди несуть на місце трагедії квіти та іграшки. Фото: Свої. Кривий ріг

Зеленський розкритикував слабку реакцію посольства США на ракетний удар по Кривому Рогу, через який загинули дев'ять дітей. Наразі відомо про 72 постраждалих.

Президент подякував міжнародним партнерам, які рішуче засудили атаку, однак окремо звернув увагу на дипломатичну м’якість американської заяви. Зеленський наголосив, що важливо не лише співчувати, але й прямо називати агресора та чинити тиск на Кремль.

«На жаль, не приємно дивує реакція Посольства Америки: така сильна країна, такий сильний народ — і така слабка реакція. Навіть слово «російська» бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей. Так, війна має завершитись. Але щоб її завершити, треба не боятися називати речі своїми іменами. Треба не боятися тиснути на того єдиного, хто цю війну продовжує та ігнорує всі пропозиції світу для її завершення. Треба тиснути на Росію, яка обирає вбивства дітей замість припинення вогню», — написав він.

За його словами, Україна веде переговори зі США про постачання додаткових систем протиповітряної оборони, зокрема комплексів «Patriot», які здатні захистити міста від подібних атак.

«І ми говорили, зокрема, з американською стороною щодо додаткових систем ППО для захисту якраз від подібних ракетних ударів. Розраховуємо на наші домовленості з Президентом Сполучених Штатів, який обіцяв допомогти з пошуком додаткових «петріотів». І розраховуємо на те, що сила світу все ж подолає це зло – цю війну, цю російську агресію. Зупинити вбивства людей, зберегти життя дітей і встановити тривалий мир можна лише завдяки силі та скоординованій роботі партнерів», — зазначив президент.