Китай закликав США до рівноправного діалогу після запровадження тарифів Трампа

Фото: Сі Цзіньпін і Дональд Трамп. Архівне фото: Getty Images

Китай закликав США до конструктивного діалогу на тлі запровадження нових митних обмежень, ініційованих президентом Дональдом Трампом.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Го Цзякун.

У Пекіні вважають, що торговельно-тарифна політика США є односторонньою та провокаційною.

«Ринок висловився. Торгово-тарифна війна, яку розпочали США проти світу, є неспровокованою та невиправданою», — наголосив він.

Він підкреслив, що саме ринок продемонстрував негативні наслідки таких дій, а отже, Вашингтону час змінити підхід.

«Ринок сказав своє слово. Настав час для США припинити робити неправильні речі і вирішити розбіжності з торговими партнерами шляхом рівноправних консультацій», — звернувся китайський представник до США.

Раніше Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким оголосив надзвичайний стан в економіці країни для впровадження нової митної політики. Ця ініціатива передбачає запровадження «взаємних мит» у розмірі щонайменше 10%.

Як повідомлялось, що Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю, поклавши початок торгівельній війні, яка може підірвати глобальне зростання і відновити інфляцію.