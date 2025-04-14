Понад шість країн готові відправити свої війська в Україну, — міністр оборони Естонії

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Фото: Getty Imagеs

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що кількість країн, готових до участі в миротворчій місії в Україні, збільшиться після узгодження її мандата та правил дій.

Про це він сказав в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Я не згоден із тим, що тільки шість країн готові до розгортання. Таких точно більше. Просто зараз є питання, які потрібно вирішити», — зазначив Ханно Певкур.

Він наголосив, що для миротворчої місії ключовими умовами є офіційний запит з боку України та чітке визначення мандата. За його словами, необхідно встановити правила застосування сили та визначити умови припинення вогню.

«Серед важливих питань – які саме будуть правила ведення бойових дій, чи має вже діяти режим припинення вогню. Коли ці аспекти, а також деякі інші, зокрема щодо військового планування, будуть вирішені, ми побачимо значно більше країн, готових підтримати Україну та сприяти її відновленню» — підкреслив міністр.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що готовий розмістити тисячі британських солдатів в Україні, які можуть залишатися там протягом багатьох років.

Також повідомлялося, що Велика Британія та Франція спільно працюють над планом, що має посилити переговорні позиції України щодо завершення війни. Президент США Дональд Трамп потенційно може підтримати цю ініціативу.