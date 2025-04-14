«Мільйони людей загинули через трьох людей», — Трамп звинуватив у війні Зеленського, Байдена і Путіна

Президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп звинуватив у початку повномасштабного вторгнення не лише президента РФ Володимира Путіна, а й свого попередника Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського.

Він це сказав під час зустрічі з президентом Ель-Сальвадору Наїбом Букеле в Білому домі 14 квітня, пише «Європейська правда».

Дональд Трамп знову заявив, що за його президентства Володимир Путін «навіть не згадував» про війну проти України, а його попередник Джо Байден міг зупинити війну, «знизивши ціни на нафту», але не зробив цього.

«І що тепер робити? У нас є країна, яка втратила 25% своєї території і найкращі місця, де вбито мільйони людей… Це була війна Байдена, і я намагаюся її зупинити. І я думаю, що ми зробимо хорошу роботу. Я сподіваюся, що ми це зробимо», — сказав Дональд Трамп.

Невдовзі, під час спілкування з журналістами Дональд Трамп наголосив, що через цю війну загинули мільйони людей. За його словами, це сталося через трьох людей.

«Скажімо, Путін номер один. Байден, який не мав жодного уявлення про те, що він робить, номер два. І Зеленський. І все, що я можу зробити, це спробувати зупинити це. Я хочу зупинити вбивства. І я думаю, що в цьому плані ми добре справляємося. Думаю, дуже скоро у вас будуть дуже хороші пропозиції», — підсумував Дональд Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що удар російських військ по місту Суми, внаслідок якого загинули щонайменше 34 людини, міг бути «помилкою».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що підхід президента США Дональда Трампа до війни, заснований на принципі «мир через силу», наразі діє лише щодо України.