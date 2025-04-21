Кремль задоволений заявами США про відсутність перспектив вступу України до НАТО

Дмитро Пєсков, фото: reuters

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що повідомлення з боку США про виключення вступу України до НАТО відповідають позиції Росії.

За його словами, в Кремлі це сприймають позитивно, пише російське агентство «Інтерфакс».

Дмитро Пєсков зазначив, що такі заяви звучали з Вашингтона на різних рівнях і підтверджують бачення Росії про те, що Україна не повинна ставати частиною Північноатлантичного альянсу. Він повторив російську тезу про загрозу для «національних інтересів» РФ у разі приєднання України до НАТО, а також назвав прагнення до Альянсу однією з причин повномасштабного вторгнення.

Щодо повідомлень ЗМІ про можливе визнання США російського контролю над Кримом у межах майбутньої мирної угоди, Дмитро Пєсков від коментарів утримався. Він заявив, що процес пошуку шляхів мирного врегулювання повинен залишатися непублічним і закликав обережно ставитися до інформації в медіа.

— Зараз багато таких повідомлень, багато дискусій. Зрозуміло, робота з пошуків шляхів мирного врегулювання не може і не повинна проходити в публічній площині. Вона має відбуватися в абсолютно дискретному режимі, і тому тут потрібно дуже і дуже акуратно ставитися до таких знеособлених інформаційних вкидів, — заявив він.

Слід зазначити, що росіяни заявляють про наявність «певного прогресу» в перемовинах щодо врегулювання війни проти України, однак визнають, що процес відбувається «досить складно».