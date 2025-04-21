  • понеділок

    21 квітня, 2025

  • 23.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 21 квітня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 23.4° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Кремль задоволений заявами США про відсутність перспектив вступу України до НАТО

Дмитро Пєсков, фото: reutersДмитро Пєсков, фото: reuters

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що повідомлення з боку США про виключення вступу України до НАТО відповідають позиції Росії.

За його словами, в Кремлі це сприймають позитивно, пише російське агентство «Інтерфакс».

Дмитро Пєсков зазначив, що такі заяви звучали з Вашингтона на різних рівнях і підтверджують бачення Росії про те, що Україна не повинна ставати частиною Північноатлантичного альянсу. Він повторив російську тезу про загрозу для «національних інтересів» РФ у разі приєднання України до НАТО, а також назвав прагнення до Альянсу однією з причин повномасштабного вторгнення.

Щодо повідомлень ЗМІ про можливе визнання США російського контролю над Кримом у межах майбутньої мирної угоди, Дмитро Пєсков від коментарів утримався. Він заявив, що процес пошуку шляхів мирного врегулювання повинен залишатися непублічним і закликав обережно ставитися до інформації в медіа.

— Зараз багато таких повідомлень, багато дискусій. Зрозуміло, робота з пошуків шляхів мирного врегулювання не може і не повинна проходити в публічній площині. Вона має відбуватися в абсолютно дискретному режимі, і тому тут потрібно дуже і дуже акуратно ставитися до таких знеособлених інформаційних вкидів, — заявив він.

Слід зазначити, що росіяни заявляють про наявність «певного прогресу» в перемовинах щодо врегулювання війни проти України, однак визнають, що процес відбувається «досить складно».

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни обстріляли Херсон і ще 12 населених пунктів області: є загиблі та поранені
Трамп сподівається на угоду між Україною та Росією вже цього тижня
Серед 60 тисяч зниклих безвісти знають про близько 10 тисяч полонених, — МВС
Реклама

Читайте також:

новини

«Як не потрапити в пастку фейків»: у Миколаєві відбувся воркшоп для журналістів

Даріна Мельничук
новини

У Миколаївській області вирощуватимуть бавовну: аграрії закладають перші 3 тис. гектарів полів

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві православні та католики святкують Великдень

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві біля залізничного вокзалу просіла плитка після заміни водогону

Даріна Мельничук
новини

Миколаївський центр катастроф передасть поліції швидку для евакуації поранених правоохоронців на Херсонщині

Аліна Квітко

Останні новини про: Війна в Україні

Серед 60 тисяч зниклих безвісти знають про близько 10 тисяч полонених, — МВС
Трамп сподівається на угоду між Україною та Росією вже цього тижня
Росіяни обстріляли Херсон і ще 12 населених пунктів області: є загиблі та поранені

На Миколаївщині очікується спека та висока пожежна небезпека

В Південноукраїнську шукають донора, який надасть ₴32 млн на реконструкцію приймального відділення лікарні

5 годин тому

Гімнастка з Миколаєва виборола бронзу на етапі Кубка світу в Баку

Головне сьогодні