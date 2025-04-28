Москва відмовила США у контролі над ЗАЕС, але підтримала позицію щодо Криму

Глава МЗС РФ Сергій Лавров, фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не має наміру передавати Запорізьку атомну електростанцію під спільний контроль США та України.

Про це він повідомив в інтерв’ю американському телеканалу CBS, текст якого опублікували на сайті МЗС РФ.

Відповідаючи на запитання журналістки про можливість спільного управління ЗАЕС, Сергій Лавров зазначив, що Росія не отримувала такої пропозиції, і навіть у разі її надходження відповіла б відмовою. Він підкреслив, що станцією керує «Росатом» під наглядом МАГАТЕ.

Окрім цього, глава МЗС Росії додав, що Москва не веде переговорів про територіальні поступки, коментуючи висловлювання Дональда Трампа щодо статусу Криму. Лавров заявив, що Трамп «сказав правду» і нагадав, що для Росії питання територіальної цілісності не обговорюється.

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Також Лавров назвав Трампа «єдиним світовим лідером, який усвідомлює необхідність усунення корінних причин війни», серед яких він згадав прагнення України вступити в НАТО та «порушення прав російськомовних українців».

На завершення Лавров зауважив, що переговори з США щодо України тривають, і, за його словами, «є ознаки руху в правильному напрямку».

— Ми продовжуємо наші контакти з американською стороною щодо ситуації в Україні. Є низка ознак того, що ми рухаємося у правильному напрямку, — додав очільник зовнішньополітичного відомства Росії.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не обговорює з США питання власності своїх атомних електростанцій. Усі вони, включно із тимчасово захопленою Запорізькою АЕС, належать державі, що визнає і МАГАТЕ.

Також Міністерство закордонних справ України засудило порушення суверенітету та територіальної цілісності України через ротацію співробітників МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції, яка вперше відбулася без узгодження з українською стороною.