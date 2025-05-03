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В Одесі тимчасово призначили головного архітектора

Виконуюча обов’язки головного архітектора та директора Департаменту архітектури, містобудування та земельних відносин Надія Новікова. Фото: скриншот ДумськаВиконуюча обов’язки головного архітектора та директора Департаменту архітектури, містобудування та земельних відносин Надія Новікова. Фото: скриншот Думська

Виконувачкою обов’язків директора новоствореного Департаменту архітектури, містобудування та земельних відносин Одеської міськради стала Надія Новікова. Вона також тимчасово виконуватиме обов’язки головного архітектора міста.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Геннадій Труханов.

У березні він перевів Надію Новікову з посади директорки департаменту земельних ресурсів на роботу до департаменту архітектури та містобудування.

Нагадаємо, що нового головного архітектора Одеси обіцяють обрати через конкурс до кінця 2025 року. 

Донедавна посаду головного архітектора Одеси обіймав Марат Касімов. Однак міський голова відсторонив його від посади до 3 травня 2025 року, оскільки він є фігурантом справи про корупцію.

На початку березня Марата Касімова затримали під час отримання 2 тисяч доларів хабаря в одному з кафе в Одесі. За даними слідства, він вимагав дві тисячі доларів у представника комерційної структури за видачу дозволу на виконання будівельних робіт.

7 березня Приморський райсуд Одеси ухвалив взяти Марата Касімова під варту на два місяці з можливістю вийти під заставу, а також відсторонив на два місяці від посади.

Марат Касімов почав виконувати обов'язки директора департаменту архітектури та містобудування, а також головного архітектора Одеси 7 жовтня 2023 року. Після його відсторонення ці повноваження передали Надії Новіковій.

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