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Мінфін США: угода щодо корисних копалин з Україною допоможе Трампу тиснути на Росію

Скотт Бессент, фото Getty ImagesСкотт Бессент, фото Getty Images

Американський міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що президент Дональд Трамп розглядає угоду з Україною щодо корисних копалин як важливий інструмент впливу на Росію у контексті майбутніх мирних переговорів.

Виступаючи на Глобальній конференції Інституту Мілкена в Лос-Анджелесі, Бессент зазначив, що ця ініціатива належить самому Дональду Трампу. Вона має на меті не лише економічну співпрацю, а й посилення позицій США у переговорах із Кремлем.

На думку міністра, така угода створить додаткові важелі тиску на російське керівництво. Водночас вона має символізувати підтримку України з боку США та переконати американське суспільство, що партнерство з Україною може бути взаємовигідним.

Бессент підкреслив, що ця ініціатива також покликана продемонструвати єдність між США та українським народом, а економічне співробітництво могло б слугувати своєрідною гарантією безпеки для України.

Нагадаємо, що міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент підписали угоду між двома країнами ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Київ і Вашингтон домовилися створити Інвестиційний фонд для відбудови України, який залучатиме міжнародні інвестиції. Юлія Свириденко зазначила, що угода передбачає взаємовигідні умови для обох країн.

В свою чергу Скотт Бессент назвав угоду «історичною». Він теж зазначив, що документ «чітко сигналізує» Росії, що адміністрація президента США Дональда Трампа «віддана мирному процесу, зосередженому на вільній, суверенній та процвітаючій Україні в довгостроковій перспективі».

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