Трамп після розмови з Зеленським закликав до 30-денного перемир'я

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі в Трамп-тауер у Нью-Йорку,, 27 вересня 2024 року. Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп закликав Росію та Україну до 30-денного безумовного припинення вогню та пригрозив санкціями у разі порушення цієї домовленості.

У соцмережі Truth Social він написав, що США та їхні партнери готові запровадити додаткові санкції, якщо сторони не дотримаються перемир’я.

Дональд Трамп наголосив, що внаслідок війни щотижня гинуть тисячі військових і що всі повинні прагнути її завершення.

«Я хочу миру, і Сполучені Штати теж. Як президент, я залишатимусь відданим встановленню миру між Росією та Україною разом із європейцями. Це буде міцний мир, і якщо мої послуги знадобляться, я готовий у будь-який момент», — зазначив він.

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Перед цим Дрнальд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Український президент заявив, що Київ готовий погодитися на 30-денне припинення вогню «хоч відсьогодні» і чекає аналогічного рішення від Москви.

«Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. Але для цього Росія має довести свою серйозність—розпочати з повного та безумовного припинення вогню», — написав Володимир Зеленський.

Він закликав до «30 днів справжньої тиші» — без ракетних ударів, дронів та штурмів на фронті, зазначивши, що Україна не вперше пропонує таке рішення.

«Ці 30 днів можуть стати початком років миру. Росія має довести свою готовність завершити війну», — наголосив він.

Володимир Зеленський також повідомив, що Дональд Трамп поцікавився ситуацією на полі бою та підтвердив, що «хоче закінчення війни, готовий допомагати та підтримує необхідність припинення вогню».

«Довготривале та надійне припинення вогню буде реальним кроком до миру. Америка може цьому сприяти, і світ потребує її так само, як 80 років тому», — підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що під час зустрічі у Вашингтоні президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Канади Марк Карні обговорювали питання війни Росії проти України.

Нагадаємо, нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що під час обговорення можливого завершення війни в Україні російська сторона висуває надмірні вимоги. За його словами, Росія не відмовляється від ідеї мирної угоди, але її позиція залишається надто жорсткою.