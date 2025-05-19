В Україні хочуть запровадити нові виплати по догляду за дитиною, фото: Reuters

Міністерство соціальної політики України підготувало законопроєкт, який передбачає низку нових виплат для підтримки сімей із дітьми. Мета ініціативи — стимулювати народжуваність та допомогти батькам поєднувати роботу й догляд за дитиною.

Проєкт документа оприлюднили на сайті Федерації профспілок України. У ньому передбачено такі види фінансової допомоги:

Допологова підтримка: 100% зарплати для застрахованих жінок і 7000 гривень — для незастрахованих;

Разова виплата при народженні дитини — 50 000 гривень;

Допомога після пологів — сума поки не визначена, її затвердить уряд;

Допомога з догляду за дитиною — для одного з батьків або опікуна (розмір також визначить Кабмін).

Окремо пропонують запровадити нову форму підтримки — «єЯсла». Це компенсація за послуги догляду за дитиною для батьків, які повернулися на роботу після досягнення дитиною одного року. Виплати планують спрямовувати на оплату закладів дошкільної освіти або інших надавачів відповідних послуг.

Також у законопроєкті згадується «Пакет школяра» — допомога на придбання шкільного приладдя, одягу, взуття та книжок для дітей, які йдуть до школи.

Документ зараз перебуває на етапі обговорення. Пропозиції до нього можна надсилати до 22 травня.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві розглядають проєкт міської програми «Діти Миколаєва» на 2025-2027 роки, загальний обсяг фінансування якої становить 13,2 мільйона гривень із місцевого бюджету. Програма орієнтована на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Також слід нагадати, що за останній тиждень у пологових відділення Миколаївщини народилось 67 немовлят, з них дві двійні.