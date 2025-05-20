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Україна готова до миру, але ще не ясно, чи робить достатньо для цього, — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що протягом найближчих двох-чотирьох тижнів стане зрозуміло, чи докладає Україна достатньо зусиль для припинення війни.

Про це він сказав на пресконференції в Білому домі.

Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського «сміливим хлопцем», однак зауважив, що той «не найпростіша людина для укладання угоди».

Водночас американський лідер переконаний, що Володимир Зеленський справді прагне закінчити війну.

— Відбуваються дуже погані речі, тому я вважаю, що він хоче зупинитися. Я сподіваюся, що він хоче, аби це врегулювалося, — зазначив Дональд Трамп.

Нагадаємо, що після спілкування з главою Кремля Трамп заявив, що розмова була «дуже хорошою», і повідомив про наміри України та Росії розпочати переговори щодо припинення вогню та завершення війни.

Володимир Путін зі свого боку назвав бесіду з американським президентом «змістовною, відвертою та загалом корисною». Він додав, що Москва нібито готова працювати з Києвом над можливим мирним меморандумом, але наголосив на необхідності компромісів, які б задовольнили обидві сторони.

Президент Володимир Зеленський після розмови з Дональдом Трампом зазначив, що американський лідер наголошує на важливості початку прямих переговорів між Києвом і Москвою. За його словами, Дональд Трамп також очікує, що Росія надасть чіткі сигнали щодо того, як бачить припинення вогню та подальші дії.

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