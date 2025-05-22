Ватикан досі мовчить щодо мирних переговорів між Україною та Росією, — Reuters

Ватикан. Фото з pixabay

Попри ініціативу президента США Дональда Трампа щодо проведення мирних переговорів між Україною та Росією у Ватикані, Святий Престол досі не зробив жодної офіційної заяви. Це залишає відкритими питання щодо його потенційної ролі в дипломатичному процесі.

Про це пише Reuters.

У понеділок Дональд Трамп, коментуючи телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, вперше публічно запропонував Ватикан як майданчик для переговорів про завершення війни. Наступного дня прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що Папа Лев XIV висловив готовність прийняти сторони для мирного діалогу. Водночас пресслужба Ватикану утрималася від коментарів та не розкрила деталей їхньої розмови.

Італійський релігієзнавець Масімо Фаджчолі вважає, що Ватикан поки не бере активної участі у миротворчих процесах, оскільки прагне уникнути політичних тлумачень у зв’язку з нещодавнім переходом влади. Він також зазначив, що західні уряди, зокрема Італія, чинять тиск на Ватикан, намагаючись залучити його до дипломатичних зусиль, які раніше не дали відчутних результатів.

Офіційні представники Ватикану продовжують дотримуватися стриманої позиції. Один із них, на умовах анонімності, пояснив, що Святий Престол готовий брати участь у мирних переговорах щодо глобальних конфліктів, але водночас не хоче виглядати прихильним до однієї зі сторін.

У своєму зверненні 14 травня Папа Лев XIV заявив, що Ватикан готовий бути посередником у міжнародних конфліктах, проте не згадав безпосередньо Україну чи Росію.

Нагадаємо, що під час телефонної розмови з європейськими лідерами президент США Дональд Трамп визнав, що Володимир Путін не має наміру зупиняти війну в Україні, оскільки вважає, що Росія перемагає.