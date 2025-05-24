Україна бажає, щоб на перемовинах Зеленського та Путіна був присутній Трамп, — Сибіга

Андрій Сибіга, фото: 24tv.ua

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що українська сторона хотіла би, аби на потенційних перемовинах між лідерами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним був присутній глава США Дональд Трамп.

Про це він заявив на брифінгу, пише «Укрінформ».

Глава українського МЗС наголосив, що Україна готується до потенційної зустрічі Зеленського із Путіним, а також допустив, що вона може відбутися у розширеному форматі.

— Ми дуже хотіли б, щоб до неї долучився Президент Трамп. І ми завжди послідовно наполягаємо, що за столом можливих майбутніх перемовин обов’язково має бути Європа, — сказав Андрій Сибіга.

Окрім цього, Андрій Сибіга підтвердив, що Ватикан все ще розглядається як місце потенційної зустрічі, хоча міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав нереалістичним такий сценарій.

Водночас Святий Престол досі не зробив жодної офіційної заяви. Це залишає відкритими питання щодо його потенційної ролі в дипломатичному процесі.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що другий раунд мирних переговорів з Україною відбудеться, а робота над меморандумом з боку Москви перебуває на завершальному етапі.