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Нідерланди шукають можливість запрошення Зеленського на саміт НАТО

Володимир Зеленський на зустрічі із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, 2023 рік. Фото: Офіс ПрезидентаВолодимир Зеленський на зустрічі із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, 2023 рік. Фото: Офіс Президента

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що країна, яка прийматиме червневий саміт НАТО, працює над можливістю залучити президента України Володимира Зеленського до участі в заході. Водночас участь українського лідера, ймовірно, не передбачає його присутності на пленарному засіданні з лідерами 32 країн-членів Альянсу.

Про це Брекельманс розповів в ефірі програми WNL op Zondag, зазначивши, що Нідерланди прагнуть інтегрувати українську сторону до програми саміту у зручному форматі, пише NRC. За його словами, остаточний формат ще обговорюється.

Торік у Вашингтоні Зеленський був присутній на засіданні Ради Україна–НАТО разом із усіма лідерами країн-членів. Однак цьогоріч, за інформацією ЗМІ, аналогічна зустріч не планується, а саміт може бути скорочено, щоб уникнути можливої політичної напруги, зокрема у зв’язку з позицією президента США Дональда Трампа.

Брекельманс зазначив, що для Нідерландів президент України завжди залишається бажаним гостем, хоча формат участі наразі остаточно не визначений. Він також підтвердив, що перспектива членства України в НАТО залишається «незворотною», попри застереження з боку США.

Нагадаємо, що Білий дім подав пропозицію до Державного департаменту США щодо масштабного скорочення витрат, що може призвести до фактичного припинення фінансування таких організацій, як НАТО, ООН та ще близько 20 міжнародних інституцій.

Слід також зазначити, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає втрату своїх територій, проте готова до дипломатичних рішень щодо їхнього повернення, якщо стане членом НАТО.

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