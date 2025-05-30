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Фон дер Ляєн закликала Європу стати незалежною від США та прийняти Україну до ЄС

Прапори ЄС та України. Ілюстративне фото: EureporterПрапори ЄС та України. Ілюстративне фото: Eureporter

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала європейські країни збільшити оборонні витрати, а також підтримати розширення ЄС, прийнявши Україну та інші держави. 

Відповідну заяву вона зробила під час виступу з нагоди вручення їй премії Карла Великого за внесок в об’єднання Європи, пише Politico.

Вона порівняла сучасну геополітичну ситуацію з падінням «залізної завіси».

 — Я глибоко переконана, що історія закликає нас зараз. Так само як у 1989 році, коли вітер змін пронісся Європою, — сказала Урсула фон дер Ляєн.

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На її думку, Європа повинна перестати залежати від США чи інших глобальних гравців і навчитися самостійно визначати своє майбутнє. Вона озвучила чотири ключові завдання, які, на її переконання, мають стати дорожньою картою для сучасного Європейського Союзу.

По-перше, це різке збільшення витрат на оборону, щоб гарантувати мир та безпеку на континенті. По-друге — підтримка інновацій і посилення економічної спроможності Європи.

Третім завданням фон дер Ляєн назвала розширення ЄС, включно з Україною, Молдовою, Грузією та країнами Західних Балкан. І нарешті — оновлення європейської демократії, щоби мати змогу ефективно протидіяти як внутрішнім, так і зовнішнім загрозам.

 — Ми робимо це, тому що хочемо захищати мир усіма нашими силами. До кінця цього десятиліття з’явиться новий міжнародний порядок. Якщо ми не хочемо просто прийняти його наслідки для Європи та світу, то ми повинні формувати цей новий порядок, — зазначила президентка Єврокомісії.

Раніше повідомлялось, що Європейський Союз розглядає можливі механізми подолання угорського вето, яке блокує початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

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