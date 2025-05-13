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ЄС шукає шляхи, як обійти блокування Угорщиною переговорів про вступ України, — Bloomberg

Володимир Зеленський з Урсулар фон дер Ляєн і Антоніо Коста, у Брюсселі, 6 березня. Фотограф: BloombergВолодимир Зеленський з Урсула фон дер Ляєн і Антоніо Коста, у Брюсселі, 6 березня. Фотограф: Bloomberg

Європейський Союз розглядає можливі механізми подолання угорського вето, яке блокує початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформованих співрозмовників.

Видання пише, що під час закритої дискусії країни-члени закликали Європейську комісію дослідити варіанти відкриття першого розділу переговорів, незважаючи на заперечення Будапешта, пов’язані з питанням угорської меншини на заході України.

На думку дипломатів, дії угорського уряду спрямовані на штучне затягування процесу, зокрема шляхом ініціативи прем’єр-міністра Віктора Орбана щодо проведення внутрішніх консультацій з цього питання. Такі заходи суперечать позиції Угорщини, яка у 2023 році погодилася на початок переговорів про вступ України до ЄС.

Угорщина відкликала своє вето лише після того, як Брюссель розблокував для неї 10 мільярдів євро з фондів ЄС, заморожених через проблеми з корупцією та дотриманням принципів верховенства права.

Попри необхідність одностайності для офіційного відкриття та завершення переговорного процесу, окремі процедури можуть бути проведені без цього формального погодження, що дає підстави для пошуку альтернативних шляхів руху України до членства в ЄС.

Раніше повідомлялося, що під час свого візиту до Львова 9 травня глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Європейський Союз розглядає запасні варіанти, якщо Угорщина заблокує вступ України до ЄС.

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