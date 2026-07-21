 ЄС оштрафував AliExpress на €550 млн за небезпечні товари

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Головна Новини Інциденти 2:45, 21 липня, 2026

ЄС оштрафував AliExpress на €550 млн за небезпечні товари

Єврокомісія наклала 550 млн євро штрафу на маркетплейс. Ілюстративне фото istockphotoЄврокомісія наклала 550 млн євро штрафу на маркетплейс. Ілюстративне фото istockphoto

Європейська комісія оштрафувала китайський маркетплейс AliExpress на 550 мільйонів євро за порушення Закону про цифрові послуги.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Підставою для покарання стала відсутність належної оцінки та зменшення ризиків, пов'язаних із розповсюдженням небезпечних, контрафактних та незаконних товарів, зокрема дитячих іграшок та косметики.

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За даними перевірки, платформа не виділила достатньої кількості персоналу для модерації, а рекомендаційні та рекламні алгоритми просували такі товари користувачам ще до їхнього видалення.

Крім того, виявлені порушники продовжували діяльність через неефективну систему санкцій маркетплейсу.

Варто нагадати, що у Європейському Союзі з 1 липня почав діяти новий збір у розмірі трьох євро на дрібні посилки з онлайн-платформ на кшталт Shein, Temu та AliExpress.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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