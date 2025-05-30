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Випускникам медичних вишів заплатять ₴200 тис.: в уряді назвали умову

Лікарі перевіряють стан здоровʼя жителів Снігурівщини. Архівне фото: «МикВісті»Лікарі перевіряють стан здоровʼя жителів Снігурівщини. Архівне фото: «МикВісті»

В Україні існує дефіцит медиків в певних місцях, тому Уряд вирішив стимулювати грошима випускників вишів.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, під час засідання уряду.

— Поряд з безпекою та обороною інвестиції в людський капітал —  це наскрізна політика уряду та держави, — сказав Денис Шмигаль.

За його словами, Кабмін схвалює постанову про запровадження одноразової виплати в 200 тисяч гривень для випускників медичних вишів, які влаштовуються на роботу в медзаклади сільської місцевості або на території активних бойових дій.

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— Це дієва підтримка молодих спеціалістів та засіб подолання кадрового дефіциту медиків на місцях, — додав прем'єр-міністр.

За даними Work.ua, у квітні цього року середня заробітна плата серед вакансій в Україні сягнула 24,5 тисячі гривень, з початку 2025 року вона зростала на 500 гривень щомісяця.

Згідно Держстату, у 2024 році зарплати у сфері «Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги» — одні з найнижчих: 16,8 тисяч гривень. За рік вони зросли на 14,7%. За статистикою у 2024 році з медичних вишів випустили 14,3 тисяч студентів.

Нагадаємо, що у миколаївській поліклініці, де середня зарплата лікаря 31 тисяча гривень, просять міськраду залишити їх у спокої і ні з ким не обʼєднувати.

Раніше повідомлялось, що у лікарнях Миколаєва не вистачає 136 лікарів — місто шукає кардіологів, анестезіологів, педіатрів та інших спеціалістів. 

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