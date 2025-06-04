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Аналіз проблемних питань та розгляд пропозицій: відбулося друге засідання Ради ветеранів при Миколаївській обласній раді

  • Пресреліз

  • Миколаївська обласна рада

  • 16:52, 04 червня, 2025

Друге засідання Ради ветеранів при Миколаївській обласній раді. Фото: Миколаївська обласна радаДруге засідання Ради ветеранів при Миколаївській обласній раді. Фото: Миколаївська обласна рада

У вівторок, 3 червня, у Миколаївській обласній раді відбулося друге засідання Ради ветеранів. На порядку денному учасники розглянули проміжні результати роботи Ради, проаналізували проблемні питання та пропозиції, надані членами Ради, а також результати виїзних робочих зустрічей у громадах тощо.

Про це повідомляє Миколаївська обласна рада.

Ключові пропозиції, які підтримали у ході обговорень:

  • створення робочих груп по трьом напрямкам: медичний, соціальний та юридичний;
  • розробка дорожньої карти ветерана на рівні області;
  • організація спортивних активностей у громадах;
  • звернення до Міністерства щодо створення мобільних ветеранських просторів для громад Миколаївщини;
  • звернення до Мінветеранів щодо розширення можливостей із забезпечення житлом ветеранів;
  • звернення до Мінветеранів щодо безкоштовного розмитнення автомобілів для ветеранів тощо.

Крім того, у напрямку медичної галузі ветерани надали свої пропозиції щодо відкриття кабінетів для ветеранів при медичних закладах, залучення приватних клінік через меморандуми, створення електронного кабінету ветерана тощо. У напрямку соціально-психологічної сфери — відкрити кімнати психологічного розвантаження при ЦНАПах, розвивати групи підтримки та інше. Щодо працевлаштування і перекваліфікації — створити місцеві програми перекваліфікації та забезпечити квотування робочих місць для ветеранів. 

Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик подякував присутнім за звернення та пропозиції, які вже надійшли. Зокрема, на сьогодні, проаналізовано понад 20 заявок.

«Саме на основі всебічного аналізу наданих пропозицій та проблемних питань, а також результатів виїзних зустрічей у громадах, ми виокремили ключові напрями, на яких варто зосередити зусилля Ради ветеранів», — додав він.

Зі своєї сторони голова Ради ветеранів Ігор Щербина закликав присутніх не зупинятися та продовжувати висвітлювати актуальну проблематику, яка наразі існує у напрямку впровадження ефективної ветеранської політики.

Друге засідання Ради ветеранів при Миколаївській обласній раді. Фото: Миколаївська обласна радаДруге засідання Ради ветеранів при Миколаївській обласній раді. Фото: Миколаївська обласна рада
Друге засідання Ради ветеранів при Миколаївській обласній раді. Фото: Миколаївська обласна радаДруге засідання Ради ветеранів при Миколаївській обласній раді. Фото: Миколаївська обласна рада
Друге засідання Ради ветеранів при Миколаївській обласній раді. Фото: Миколаївська обласна радаДруге засідання Ради ветеранів при Миколаївській обласній раді. Фото: Миколаївська обласна рада
Друге засідання Ради ветеранів при Миколаївській обласній раді. Фото: Миколаївська обласна радаДруге засідання Ради ветеранів при Миколаївській обласній раді. Фото: Миколаївська обласна рада
Друге засідання Ради ветеранів при Миколаївській обласній раді. Фото: Миколаївська обласна радаДруге засідання Ради ветеранів при Миколаївській обласній раді. Фото: Миколаївська обласна рада
Друге засідання Ради ветеранів при Миколаївській обласній раді. Фото: Миколаївська обласна радаДруге засідання Ради ветеранів при Миколаївській обласній раді. Фото: Миколаївська обласна рада
Друге засідання Ради ветеранів при Миколаївській обласній раді. Фото: Миколаївська обласна радаДруге засідання Ради ветеранів при Миколаївській обласній раді. Фото: Миколаївська обласна рада
Друге засідання Ради ветеранів при Миколаївській обласній раді. Фото: Миколаївська обласна радаДруге засідання Ради ветеранів при Миколаївській обласній раді. Фото: Миколаївська обласна рада
Друге засідання Ради ветеранів при Миколаївській обласній раді. Фото: Миколаївська обласна радаДруге засідання Ради ветеранів при Миколаївській обласній раді. Фото: Миколаївська обласна рада
Друге засідання Ради ветеранів при Миколаївській обласній раді. Фото: Миколаївська обласна радаДруге засідання Ради ветеранів при Миколаївській обласній раді. Фото: Миколаївська обласна рада
Друге засідання Ради ветеранів при Миколаївській обласній раді. Фото: Миколаївська обласна радаДруге засідання Ради ветеранів при Миколаївській обласній раді. Фото: Миколаївська обласна рада
Друге засідання Ради ветеранів при Миколаївській обласній раді. Фото: Миколаївська обласна радаДруге засідання Ради ветеранів при Миколаївській обласній раді. Фото: Миколаївська обласна рада
Друге засідання Ради ветеранів при Миколаївській обласній раді. Фото: Миколаївська обласна радаДруге засідання Ради ветеранів при Миколаївській обласній раді. Фото: Миколаївська обласна рада

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