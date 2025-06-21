Кінець епохи «Голосу Америки»: Адміністрація Трампа скоротила кількість співробітників мовника до мінімуму

Логотип Голосу Америки. Ілюстративне фото: Shutterstock

Материнське агентство «Голосу Америки» повідомило про звільнення ще понад 639 співробітників, персонал скоротили на 85%.

Про це повідомляє Reuters.

Cтарший радник Агентства глобальних медіа США (USAGM) Карі Лейк заявила, що скорочення штату означає ліквідацію 1400 посад в рамках програми президента США Дональда Трампа зі скорочення штату агентства до встановленого законом мінімуму.

— Повідомлення про звільнення за скороченням штату були надіслані 639 співробітникам USAGM та Голосу Америки, що є частиною давно назрілих зусиль, спрямованих на ліквідацію роздутої, непідзвітної бюрократії», — сказала Карі Лейк.

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За її словами, агентство було «пронизане дисфункцією, упередженістю і марнотратством».

Вона додала, що цей крок означає, що USAGM тепер працює з мінімальною кількістю співробітників, яка встановлена законом — 81. За її словами, в USAGM, Голосі Америки та Офісі кубинського радіомовлення, який транслює новини на керовану комуністами Кубу, залишиться загалом 250 співробітників.

Як пише Reuters, цей крок, ймовірно, знаменує кінець Голосу Америки, який був заснований у 1942 році для протидії нацистській пропаганді, працював майже 50 мовами і охоплював 360 мільйонів людей щотижня, багато з яких живуть в умовах авторитарних режимів.

У травні було звільнено майже 600 підрядників «Голосу Америки».

Деякі республіканці звинуватили це та інші ЗМІ, що фінансуються державою, в упередженому ставленні до консерваторів і закликали до їх закриття.

Інша станція USAGM, Радіо Вільна Азія, яка вже скоротила свій штат до кістяка, повідомила, що проводить додаткові відпустки у відділі кадрів, відділі законодавства, відділі безпеки журналістів, а також у відділі досліджень, тренінгів та оцінки.

Voice of America практично припинив роботу ще з 15 березня, коли Дональд Трамп підписав указ про його ліквідацію. Співробітники подали позов до суду, але той відмовився втручатися.

Трамп неодноразово звинувачував VOA в упередженості, називаючи його «Голосом радикальної Америки», хоча працівники наполягають на дотриманні стандартів неупередженої журналістики.

Профспілки заявляють, що масові звільнення відбуваються без дотримання умов колективного договору. Керівництво USAGM досі не надало коментарів.

Раніше радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц заявив, що скорочення фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) не означає, що США поступляться впливом Китаю чи Росії на світовій арені.

Також Білий дім опублікував список проєктів, на які виділяло кошти Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).Та назвали ц витрати «безглуздими».