Дуда приїхав до Києва з прощальним візитом

Президент Польщі Анджеліни Дуда та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Києві, 28 червня 2025 року. Фото: Kancelaria Prezydenta / Marek Borawski

Президент Польщі Анджей Дуда, каденція якого завершується вже у серпні, прибув до Києва із прощальним візитом 28 червня — у День Конституції України.

Про це повідомила пресслужба його канцелярії.

На столичному Центральному вокзалі польського лідера зустрічав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Президент Дуда стояв поруч з Україною у найважчі часи повномасштабної агресії росії. Ми вдячні йому та всім полякам, які виявили справжню солідарність з Україною», — зазначив Андрій Сибіга.

Під час короткого офіційного візиту сторони підтвердили стратегічне партнерство та подякували Польщі за постійну підтримку України в умовах війни.

Нагадаємо, за підсумками другого туру президентських виборів у Польщі, який відбувся 1 червня, перемогу здобув директор Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький. Він набрав 50,89% голосів виборців.

Нещодавно Кароль Навроцький заявив, що «на цей момент» не підтримує вступу України до Європейського Союзу.