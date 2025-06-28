Дуда приїхав до Києва з прощальним візитом
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- Даріна Мельничук
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11:44, 28 червня, 2025
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Президент Польщі Анджей Дуда, каденція якого завершується вже у серпні, прибув до Києва із прощальним візитом 28 червня — у День Конституції України.
Про це повідомила пресслужба його канцелярії.
На столичному Центральному вокзалі польського лідера зустрічав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
«Президент Дуда стояв поруч з Україною у найважчі часи повномасштабної агресії росії. Ми вдячні йому та всім полякам, які виявили справжню солідарність з Україною», — зазначив Андрій Сибіга.
Під час короткого офіційного візиту сторони підтвердили стратегічне партнерство та подякували Польщі за постійну підтримку України в умовах війни.
Нагадаємо, за підсумками другого туру президентських виборів у Польщі, який відбувся 1 червня, перемогу здобув директор Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький. Він набрав 50,89% голосів виборців.
Нещодавно Кароль Навроцький заявив, що «на цей момент» не підтримує вступу України до Європейського Союзу.
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