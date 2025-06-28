Трамп впевнений, що зможе владнати конфлікт з Північною Кореєю

Президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, 30 червня 2019 року. Фото: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP via Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що «вирішить конфлікт з Північною Кореєю».

Про це повідомляє Reuters, пише «Європейська правда».

Зазначається, під час розмови в Овальному кабінеті, коли Дональд Трамп обговорював свої зусилля щодо розв’язання глобальних конфліктів, його запитали, чи писав він листа лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину, як про це заявляли ЗМІ.

«У мене хороші стосунки з Кім Чен Ином, ми добре ладнаємо — дійсно чудово. Тож подивимося, що буде далі. Хтось каже, що існує потенційний конфлікт, але я думаю, що ми його вирішимо. Якщо він і виникне, то нас це не стосуватиметься», — відповів Дональд Трамп.

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Водночас він зауважив, що навіть якщо конфлікт і є, то він, на його думку, не повʼязаний безпосередньо зі Сполученими Штатами.

Раніше Трамп заявив, що Іран та Ізраїль скоро укладуть мирну угоду — і саме він активно сприяє цьому процесу. «Я багато роблю, але ніколи не отримую за це визнання, але це не має значення, люди розуміють», наголосив він.

Потім Ізраїль офіційно завершив війну з Іраном. У канцелярії прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху заявили, що всі цілі операції були досягнуті, а деякі — перевершені.

Детальніше про ситуацію на Близькому Сході

1 травня стало відомо, що США отримали розвіддані про підготовку Ізраїлем удару по ядерних об'єктах Ірану. Саудівська Аравія закликала Тегеран розглянути пропозицію США щодо ядерної угоди, щоб уникнути конфлікту.

7 червня Іран заявив про отримання секретної інформації про ядерну програму Ізраїлю. У разі провалу перемовин Тегеран погрожував ударами по американських базах у регіоні. Дональд Трамп підтвердив, що США готуються до можливих військових дій.

У ніч проти 13 червня Ізраїль почав операцію Rising Lion, атакувавши ядерний об'єкт у Натанзі. Іран підтвердив пошкодження. Глава МАГАТЕ заявив, що підвищеного рівня радіації не зафіксовано.

У відповідь Іран запустив понад 100 дронів, хоча офіційно це заперечив. Трамп сказав, що знав про плани Ізраїлю, але США в операції не брали участі.