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ЄС продовжив секторальні санкції проти Росії ще на пів року

Ілюстративне фото: Getty ImagesЄС офіційно продовжив секторальні санкції проти Росії ще на пів року. Ілюстративне фото: Getty Images

Європейський Союз 30 червня продовжив дію секторальних санкцій проти Російської Федерації ще на шість місяців.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС, а також повідомила нова очільниця європейської дипломатії Кая Каллас у соцмережі X.

«Ми продовжимо чинити тиск на Москву, щоб вона закінчила війну в Україні. Кожна санкція послаблює здатність Росії вести війну», — написала Кая Каллас.

Секторальні санкції проти РФ вперше запровадили у 2014 році, однак після початку повномасштабної агресії у 2022 році їх значно посилили — «у відповідь на неспровоковану, невиправдану та незаконну військову агресію Росії проти України».

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У Раді ЄС уточнюють, що обмеження стосуються торгівлі, фінансів, енергетики, технологій і товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та предметів розкоші.

«Вони також охоплюють заборону на імпорт або передавання морської сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС, відключення кількох російських банків від системи SWIFT, а також призупинення діяльності та ліцензій низки прокремлівських дезінформаційних ресурсів у ЄС. Крім того, передбачені заходи для протидії спробам обходу санкцій», — йдеться у повідомленні.

Термін дії секторальних санкцій продовжено до 31 січня 2026 року.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції до осіб і компаній, які причетні до виробництва ударних безпілотників для Росії. До списку потрапили 87 суб’єктів, більшість — з РФ.

Також Австралія розширила список санкцій проти Росії, додавши до нього 37 громадян РФ та 7 компаній зі стратегічних секторів російської економіки.

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