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Президент Чехії вважає, що війна РФ проти України може тривати роками

Фото: Олександр Брамський/СуспільнеПрезидент Чехії Петр Павел. Фото: Олександр Брамський/Суспільне

Президент Чехії Петр Павел заявив, що війна Росії проти України може затягнутися на роки, якщо ситуація не зміниться.

В інтерв’ю BBC він зазначив, що Росії вдалося захопити частину українських територій, однак ціною великих втрат.

«Поки що українська оборона ефективна — вона завдає серйозної шкоди російським військам і утримує важливі позиції. Але якщо війна триватиме в такому темпі, вона може затягнутися на роки. Це неприйнятно для всіх», — сказав Петр Павел.

Він також наголосив, що окрім підтримки України, важливо посилювати тиск на Росію і показувати, що на полі бою неможливо досягти перемоги.

Раніше президент Чехії Петр Павел заявляв, що після парламентських виборів у жовтні країна не може гарантувати продовження військової підтримки України. Він не виключив можливу зміну урядової політики щодо Києва.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що наступного року Україна отримає додаткові 400 тисяч боєприпасів у межах чеської ініціативи.

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