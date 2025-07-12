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У Німеччині судитимуть коміка, який пожартував про замах на Трампа

Себастіан Готц під час свого виступу в Нью-Йорку Dominik Bindl / Getty ImagesСебастіан Готц під час свого виступу в Нью-Йорку Dominik Bindl / Getty Images

У Німеччині коміка Себастіана Готца збираються судити за його жарти про замах на президента США Дональда Трампа. Йому інкримінують заоохочення та заклики до вбивств.

Про це пише Spiegel.

Так, ще минулого року Готц викликав критику через свої дописи на сторінці в Х. Зокрема, в одному з них гуморист порівняв

В одному з них комік прирівняв замах на Дональда Трампа у липні 2024-го з «останнім автобусом» за допомогою гри слів leider knapp verpasst, що можна перекласти як «на жаль, запізнився/промахнувся».

Наступного разу Готц написав: «Я вважаю абсолютно фантастичним, коли вмирають фашисти». Однак згодом комік видалив свої дописи.

Як пише Spiegel, через висловлювання артиста телеканал ARD припинив із ним співпрацю. А тепер прокуратура Берліну висунула звинувачення Готцу в заохоченні до вчинення кримінальних злочинів. Суд над ним розпочнеться 23 липня.

Нагадаємо, в 2024 році в Дональда Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в Батлері у Пенсильванії.

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