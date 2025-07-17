Зеленський вніс до Веховної Ради подання на призначення Свириденко прем’єр-міністеркою

Юлія Свириденко. Фото: Володимир Зеленський Telegram

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністерки.

Про це повідомив народний депутат Олександр Качура у Telegram.

За його інформацією, зранку 17 липня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади розгляне це подання.

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Раніше президент України Володимир Зеленський проводив зустріч з Юлією Свириденко і запропонував їй очолити уряд.

«Обговорили конкретні заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки українців і масштабувати наше власне виробництво зброї. З цією метою починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні. Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом», — написав Володимир Зеленський.

Потім Юлія Свириденко написала у соціальних мережах, що президент під час зустрічі виокремив основні завдання, зокрема зміцнення економічного потенціалу України, розширення програм підтримки українців, масштабування виробництва власної зброї.

«Реалізувати ці завдання можливо завдяки відчутній дерегуляції, ліквідації будь-яких бюрократичних перепон, скороченню некритичних державних видатків і дублювання функцій державних інституцій, захисту підприємництва та повній концентрації державних ресурсів заради оборони України та відновлення після бойових дій», — написала посадовиця.

Раніше повідомлялось, що віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко може стати новою очільницею Кабміну вже наступного місяця.

Потім 15 липня Денис Шмигаль написав заяву про відставку з посади очільника уряду України.