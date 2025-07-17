  • четвер

    17 липня, 2025

  • 27.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 17 липня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 27.8° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зеленський вніс до Веховної Ради подання на призначення Свириденко прем’єр-міністеркою

Юлія Свириденко. Фото:Юлія Свириденко. Фото: Володимир Зеленський Telegram

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністерки.

Про це повідомив народний депутат Олександр Качура у Telegram. 

За його інформацією, зранку 17 липня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади розгляне це подання.

Реклама

Раніше президент України Володимир Зеленський проводив зустріч з Юлією Свириденко і запропонував їй очолити уряд.

«Обговорили конкретні заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки українців і масштабувати наше власне виробництво зброї. З цією метою починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні. Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом», — написав Володимир Зеленський.

Потім Юлія Свириденко написала у соціальних мережах, що президент під час зустрічі виокремив основні завдання, зокрема зміцнення економічного потенціалу України, розширення програм підтримки українців, масштабування виробництва власної зброї. 

«Реалізувати ці завдання можливо завдяки відчутній дерегуляції, ліквідації будь-яких бюрократичних перепон, скороченню некритичних державних видатків і дублювання функцій державних інституцій, захисту підприємництва та повній концентрації державних ресурсів заради оборони України та відновлення після бойових дій», — написала посадовиця.

Раніше повідомлялось, що віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко може стати новою очільницею Кабміну вже наступного місяця.

Потім 15 липня Денис Шмигаль написав заяву про відставку з посади очільника уряду України.

Останні новини про: Юлія Свириденко

В Україні можуть затримати виплату пенсій та зарплат бюджетників — про таку загрозу повідомили й в Миколаївській ОВА
Україна планує залучати більше жінок до розмінування, — Мінекономіки
Українська урядова делегація розпочала робочий візит до Саудівської Аравії
Реклама

Читайте також:

новини

4 людини на одну вакансію, — в Центрі зайнятості розповіли про ситуацію з безробіттям на Миколаївщині

Юлія Бойченко
новини

Четверо фехтувальників з Миколаївщини змагатимуться на чемпіонаті світу, Харлан — у тренерському штабу

Марія Хаміцевич
новини

Директор «Миколаївпастранс» просить містян повідомляти, якщо в автобусах не працюють кондиціонери

Даріна Мельничук
новини

Цього тижня почнуть тестувати новий водогін для Миколаєва: як це відбуватиметься

Юлія Бойченко
новини

«Вони налаштовані запустити й закінчити цей проєкт», — Сєнкевич про наміри ЄІБ виділити Миколаєву гроші на будівництво нових водоочисних споруд

Юлія Бойченко

Останні новини про: Юлія Свириденко

Українська урядова делегація розпочала робочий візит до Саудівської Аравії
Україна планує залучати більше жінок до розмінування, — Мінекономіки
В Україні можуть затримати виплату пенсій та зарплат бюджетників — про таку загрозу повідомили й в Миколаївській ОВА

На Миколаївщині обстрілами пошкоджено електромережі, будинки і ферму

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Reuters: Трамп пообіцяв Україні Patriot, але союзники дізналися про це лише під час заяви