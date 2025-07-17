Єрмак заявив, що Трамп може завершити війну в Україні до кінця року, якщо запровадить жорсткі санкції
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- Даріна Мельничук
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12:58, 17 липня, 2025
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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що колишній президент США Дональд Трамп може завершити війну в Україні до кінця 2025 року, якщо виконає свою обіцянку запровадити жорсткі санкції проти всіх країн, які купують російську нафту й газ.
Про це він сказав в інтерв’ю виданню The Times.
За його словами, загроза вторинних санкцій може виявитися ефективною, адже вона створить додатковий тиск на Китай та Індію — найбільших імпортерів російських енергоносіїв. Це змусить ці країни вимагати від Москви домовленостей, щоб уникнути конфлікту з Білим домом і можливих нових торговельних воєн.
«Лише економічний тиск здатен по-справжньому вплинути на Путіна і змусити його визнати, що продовження війни стає надто дорогим. Протягом цього року високі ціни на нафту дозволяли Кремлю й далі фінансувати свою військову машину. Нові санкції США можуть створити потужний тиск: Путін втратить значні прибутки, а країни-імпортери російських енергоносіїв також тиснутимуть на нього», — наголосив Андрій Єрмак.
Він додав, що «результат ми побачимо до кінця цього року».
Нагадаємо, лідер більшості в Сенаті Джон Тун оголосив, що розгляд нового пакета санкцій проти Росії та її торговельних партнерів тимчасово відкладено.
Також президент США Дональд Трамп, під час нещодавньої розмови з Володимиром Зеленським, висловив здивування, чому Україна досі не завдала удару по Москві.
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