WP: Трамп пропонує тиснути на Путіна ударами по Москві та Санкт-Петербургу

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп, під час нещодавньої розмови з Володимиром Зеленським, висловив здивування, чому Україна досі не завдала удару по Москві.

Про це повідомив журналіст The Washington Post Девід Ігнатіус із посиланням на джерела. Зеленський відповів, що це можливо лише за умови надання відповідної зброї.

За словами журналіста, Трамп закликав Київ активніше тиснути на Кремль, зокрема, розглядаючи можливість атак не лише на Москву, а й на Санкт-Петербург. Серед варіантів підтримки — не лише системи Patriot, але й потенційне постачання крилатих ракет «Томагавк», які здатні вражати глибокі цілі на території Росії. Хоча на цьому етапі ракети не входять до офіційного списку поставок, за словами джерел, вони можуть бути додані пізніше — як важіль тиску на Москву.

Трамп, як пише журналіст, вирішив піти на посилення позиції з трьох причин:

вважає, що Путін не поважає його і лише удає готовність до миру;

переконаний в ефективності силових методів, як це було у випадку з ударами США по Ірану;

впевнений, що російський президент погодиться на переговори лише під загрозою сили.

Позицію Трампа журналіст охарактеризував формулою «ескалація заради деескалації». Водночас у самій адміністрації США не дають чіткої відповіді, як далеко готові зайти у випадку подальшої ескалації з боку Кремля. Сам Трамп на це питання відреагував ухильно: «Я просто хочу, щоб війна закінчилася».

Раніше Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Білому домі заявив, що Володимир Путін не зможе його обманути, як це, за його словами, робив із попередніми лідерами США. Він пригадав свої минулі розмови з главою Кремля: спершу вони здавались конструктивними, але вже невдовзі після них Росія знову обстрілювала українські міста.

Також Трамп повідомив про намір надати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, підкресливши, що ці системи критично необхідні для захисту від російських обстрілів.