Путін обдурив усіх президентів США, крім мене, — Трамп

Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Білому домі заявив, що Володимир Путін не зможе його обманути, як це, за його словами, робив із попередніми лідерами США.

На питання журналістів про те, як він планує зупинити Путіна, Трамп відповів коротко — «поговорить із ним». Він пригадав свої минулі розмови з главою Кремля: спершу вони здавались конструктивними, але вже невдовзі після них Росія знову обстрілювала українські міста.

У своїй промові Трамп згадав, як повідомляв першій леді про нібито «хорошу розмову» з Путіним, а у відповідь чув про чергові обстріли. Водночас він утримався від прямих звинувачень, назвавши Путіна лише «міцним хлопцем», який обдурив Джорджа Буша, Білла Клінтона, Барака Обаму та Джо Байдена.

Також Трамп пригрозив Росії «дуже суворими тарифами», якщо мирну угоду не буде досягнуто протягом 50 днів. Для підтримки України він погодився на новий формат: США виготовлятимуть зброю за кошти європейських країн, а потім передаватимуть її НАТО для подальшого постачання на фронт.

Крім того, Україна отримає зенітно-ракетні комплекси Patriot з однієї з країн-союзників, яка має на озброєнні 17 таких систем.

Раніше ЗМІ повідомляли, що призупинені поставки американської військової допомоги Україні можуть відновитися після серії зустрічей на високому рівні в Італії та Україні протягом наступного тижня.