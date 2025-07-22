Зеленський доручив сформувати делегацію для перемовин із Росією: її очолить Умєров

Володимир Зеленський під час наради із секретарем РНБО Рустемом Умєровим та главою ОП Андрієм Єрмаком. Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський доручив створити українську делегацію для перемовин із російською стороною. Її очолить секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

За словами глави держави, Рустем Умєров доповів про виконання домовленостей, досягнутих під час попередньої зустрічі в Стамбулі, а також про домовленість провести новий раунд переговорів найближчим часом.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова працювати над звільненням полонених, поверненням депортованих дітей і припиненням вбивств. Він також підкреслив, що позиція України є відкритою і послідовною: саме Росія має припинити війну, яку розпочала.

«Наша позиція максимально прозора. Україна ніколи не хотіла цієї війни, і саме Росія має завершити війну, яку сама ж і почала», — сказав він.

Зазначимо, раніше, секретар РНБО Рустем Умєров запропонував російській стороні провести нову зустріч наступного тижня. За словами Володимира Зеленського «переговорну динаміку потрібно збільшувати. Треба робити все, щоб досягти припинення вогню».

Крім цього, Росія також підтримує ідею активізації переговорного процесу з Україною. За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, у Кремлі вважають цю ініціативу позитивною і також виступають за додання «динаміки переговорному процесу».

Водночас керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Росія використовує переговори як спосіб затягування часу та виснаження України. Він підкреслив, що справжній мир можливий лише через силу.