Депутати готують подання до КСУ через закон про НАБУ та САП

Депутати готують звернення до КСУ щодо закону про НАБУ і САП. Фото: vashe.info

Народні депутати готують звернення до Конституційного суду, щоб оскаржити закон, який розширює повноваження Генпрокурора над НАБУ та САП.

Про це повідомив депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк. За його словами, під час розгляду цього закону в Раді порушили норми Регламенту.

Щоб подати звернення до КСУ, потрібно зібрати 45 підписів. Железняк вважає, що ця кількість набереться.

Він також висловив сподівання, що міжнародна реакція допоможе виправити ситуацію, хоча повернути все назад буде складно.

«Тож починаємо підготовку та збір підписів на конституційне подання до Конституційного Суду. Потрібно буде 45-ть підписів депутатів…але думаю стільки ще поки в Раді знайдеться!», — написав Ярослав Железняк.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав зміни до Кримінального процесуального кодексу, які можуть зробити Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру залежними від рішень Генерального прокурора.

Пізніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікували спільну заяву щодо законопроєкту №12414. У заяві наголосили, що у разі його ухвалення НАБУ втратить незалежність, а керівник САП стане номінальною фігурою.

Також на загрозу від ухвалення законопроєкту вказали у Transparency International Ukraine. У своїй заяві організація попереджає, що нові норми можуть надати VIP-імунітет для фігурантів топкорупційних справ.