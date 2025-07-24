У Раді зареєстрували законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ і САП

Депутати хочуть відновити незалежність антикорупційних органів. Фото: ru.wikipedia.org

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який має повернути незалежність Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

За його словами, документ уже поданий і може бути винесений на голосування 25 липня.

Ініціативу підтримали 48 народних депутатів з різних фракцій.

Раніше депутат Ярослав Железняк заявляв, що в Раді також готують подання до Конституційного суду щодо скасування закону №12414, який обмежує незалежність НАБУ та САП.

Нагадаємо, пізно ввечері 22 липня стало відомо, що президент Володимир Зеленський все ж підписав закон №12414, який дозволяє Генеральному прокурору контролювати антикорупційні органи — НАБУ та САП.

Це рішення спричинило масове обурення серед народу. Після голосування Верховної Ради за даний закон у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Сумах пройшли акції протесту з вимогою ветувати його. 23 липня на протести вийшли жителі Миколаєва.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Росія намагається використати протести проти законопроєкту №12414, який обмежує незалежність НАБУ та САП, для дестабілізації ситуації всередині країни.